4 خدمات يمكنك إنجازها غدا في عطلة المولد النبوي.. أبرزها الشهر العقاري

أصدر مجلس الوزراء قرارًا بجعل غدا الخميس الموافق 28 أكتوبر، إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة المولد النبوي الشريف، بدلًا من الأربعاء، وذلك للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص، ولكن هناك مجموعة من القطاعات الخدمية تستمر في عملها غدًا، نوضحها لكم عبر السطور التلية.

خدمات وزارة الداخلية ومخالفات المرور

يقدم موقع وزارة الداخلية عددًا كبيرًا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، ويستمر العمل بها في الإجازات الرسمية، مثل إجازة المولد النبوي الشريف غدًا، ومن هذه الخدمات: «رخصة القيادة، ومخالفات المرور، وبطاقة الرقم القومي، وتصريحات السفر، والقيد العائلي، واستخراج بدل فاقد للبطاقة، وشهادة وفاة»، وكل ذلك يمكن إنجازة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.

مصلحة الشهر العقار

تواصل مكاتب الشهر العقاري عملها في الإجازات والعطلات الرسمية، بما فيه عطلة المولد النبوي الشريف، وبالإضافة إلى ذلك تقدم مديريات الشهر العقاري والتوثيق عددًا كبيرًا من الخدمات السريعة التي يمكن إنجازها من المنزل عبر الإنترنت خلال أيام الإجازات، وذلك عبر الدخول على الموقع الرسمي للشهر العقاري أو من خلال بوابة الحكومة الإلكترونية، وتتضمن الخدمات التي تقدمها:

- استخراج أي صورة رسمية من أي عقد.

- الحصول على حجز مكان للخدمة.

- معرفة موقف إشهار عقد.

- استخراج شهادة عقارية.

- الحصول على توثيق عقود الطلاق أو الزواج.

- استخراج وثيقة زواج وغيرها من الخدمات.

خدمات البنوك

هناك عدد من الخدمات البنكية التي يمكن إنجازها غدًا في عطلة المولد النبوي الشريف، والتي من أهمها:

- الخدمات التي يتم تقديمها عبر التطبيقات الخاصة بالبنوك.

- تقديم طلبات شراء الشهادات عبر التطبيق.

- الاستعلام عن الرصيد.

- خدمات الصراف الآلي «ATM».

- بعض أفرع البنوك الخاصة الموجودة بالأندية والمولات التجارية، والتي يستمر العمل بها في الإجازات لتقديم كافة الخدمات المصرفية المختلفة.

موقع المصرية للاتصالات لدفع الفواتير

تقدم الشركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها الرسمي العديد من الخدمات الإلكترونية السريعة، منها الاستعلام عن الفواتير، وسداد قيمة فاتورة التليفون، بالإضافة إلى الاستعلام وتجديد باقات الإنترنت، وغيرها من الخدمات، ويمكن القيام بتلك الخدمات عبر الدخول على الموقع الرسمي للشركة، واختيار الخدمة المطلوبة.