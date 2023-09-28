فيضانات جارفة تضرب اليونان للمرة الثانية خلال 3 أسابيع (فيديو)

ضربت فيضانات جارفة وسط اليونان، للمرة الثانية هذا الشهر، إذ طالت مدينة فولوس، بعد العاصفة دانيال، التي أسفرت عن مقتل 17 شخصاً وتسببت بأضرار واسعة النطاق، وفرضت السلطات اليونانية حظر تجول في فولوس، التي يناهز عدد سكانها 140 ألف نسمة، مع وصول العاصفة «إلياس» إلى اليابسة، وتم إخلاء قرى محيطة بالمدينة.

فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا

كما تسببت العاصفة إلياس، وهي الثانية التي تضرب البلاد خلال 3 أسابيع، في فيضانات بجزيرة يوبوا قرب أثينا، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وفي مطلع سبتمبر الجاري، تعرض وسط اليونان لدمار بسبب الأمطار الغزيرة الناجمة عن العاصفة دانيال، التي أتت على محاصيل وقتلت عشرات الآلاف من الحيوانات، في منطقة تشكل قلب الإنتاج الزراعي اليوناني.

أفجيناكيس: فرق التنظيف رفعت أكثر من 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة

من جهته، قال وزير الزراعة اليوناني، ليفتيريس أفجيناكيس، إن فرق التنظيف رفعت أكثر من 180 ألف رأس من الماشية والدواجن النافقة، لكن لا يزال يتعذر الوصول إلى رؤوس ماشية نافقة أخرى.