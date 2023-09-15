اليونان تحذر من ارتفاع مستوى المياه بعد زلزال البحر المتوسط

حذرت السلطات اليونانية، اليوم الجمعة، سكان القرى القريبة من بحيرة كارلا في وسط البلاد من توخي الحذر بعد ارتفاع منسوب المياه بسبب الفيضانات الأخيرة، حسبما أفاد موقع «يوناني ريبورتر».

زلزال يضرب جزيرة كريت اليونانية

وأوضحت بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، أن بؤرة هزة أرضية ضربت جزيرة كريت اليونانية وقعت على مسافة 133 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من إيراكليو الواقعة جنوب البلاد، و94 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة مويري، حيث ضربت هزة أرضية بقوة 3.2 درجة على مقياس ريختر، جزيرة كريت اليونانية الواقعة في البحر المتوسط على عمق 14 كيلومترا، اليوم الجمعة.

وكانت جزيرة كريت اليونانية، قد شهدت فجر الأحد الماضي، هزة أرضية بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر، بعمق 5 كيلومترات، وفقا لما ذكره مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، حيث أشار إلى أن بؤرة الهزة وقعت على مسافة 61 كيلومترا بين الشرق والجنوب الشرقي من إيراكليو.

نفوق أكثر من 200 ألف حيوان في اليونان بسبب العاصفة دانيال

وكانت السلطات اليونانية أعلنت أمس الخميس عن إحصائية صادمة بشأن الحيوانات التي قتلت بسبب العاصفة دانيال التي ضربت اليونان الأسبوع الماضي، قبل وصولها إلى ليبيا.

من جانبه قال وزير التنمية الريفية والأغذية اليوناني ليفتيريس أفجيناكيس، إن أكثر من 200 ألف حيوان نافق لمنظمة التأمين الزراعي اليونانية في وسط اليونان، بحسب ما أوردته صحيفة «إيكاثيمنيرى» اليونانية.

وأضاف «أفجيناكيس» أنه تم حتى الآن الإبلاغ عن نفوق 61786 رأسا من الأغنام والماعز، و19355 خنزيرا، و5306 ماشية، و123810 طيور.

وبحسب «أفجيناكيس»، هناك صعوبة في الاقتراب من وحدات الثروة الحيوانية، مما يؤدى إلى مشاكل في جمع وإدارة الحيوانات النافقة.