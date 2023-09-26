اليونان تعلن حالة التأهب استعدادا لفيضانات العاصفة إلياس (فيديو)

أعلنت سلطات الطوارئ في اليونان، حالة التأهب في وسط البلاد، تحسبا للعواصف المتجهة نحو عدة مناطق سبق أن ضربتها الفيضانات هذا الشهر، بحسب صحيفة «كاثمريني» اليونانية.

مجهودات السلطات اليونانية

وعززت الفرق البلدية والعسكرية الدفاعات ضد الفيضانات على طول الأنهار قرب مدينتي لاريسا و تريكالا بوسط اليونان، مضيفة أن العاصفة إلياس، تسببت في حدوث انهيارات أرضية صباح اليوم، ما دفع السلطات اليونانية إلى إغلاق أجزاء من الطريق السريع بين العاصمة أثينا ومدينة باتراس الساحلية الغربية.

الطقس السيئ يؤثر على اليونان

ومن المتوقع أن يؤثر الطقس السيئ على وسط اليونان وجزيرة إفيا وشرق أثينا وجزر وسط بحر إيجة حتى بعد غد الخميس.