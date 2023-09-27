أول ظهور لعريس حريق الحمدانية بالعراق.. منهار على ذويه «فيديو»

ظهر عروسا حريق الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية «ريفان» و«حنين» في مقطع فيديو قصير يظهر انهيارهما لحظة دفن عدد من ضحايا الحريق بعد تحول حفل الزفاف إلى فاجعة، بعد اندلاع الحريق مساء الثلاثاء الماضي في إحدى قاعات الأعراس في الحمدانية.

انهيار العروسين لحظة دفن الضحايا

وظهر في مقطع الفيديو العريس «ريفان»، منهارا ويبكي، وأمامه توابيت تحمل جثامين أفراد أسرته الذين لقوا مصرعهم خلال حفل زفافه.

أما العروس حنين فقد ظهرت في الثواني الأخيرة من مقطع الفيديو وهي تضع رأسها على أحد توابيت ضحايا حريق الحمدانية، منهارة من البكاء.

حريق الحمدانية

واندلع حريق هائل في قاعة للمناسبات في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، شمال العراق، مساء أمس الثلاثاء، مما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية.