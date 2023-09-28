النواب يواصلون التوقيع على نماذج تزكية المرشحين المحتملين بالانتخابات الرئاسية

توافد أعضاء مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي على مقر المجلس، للتوقيع على نماذج تزكية المترشحين المحتملين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

حرص عدد من نواب حزب الشعب الجمهوري، على التواجد منذ الصباح لتوقيع نماذج تزكية المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتستمر الأمانة العامة لمجلس النواب في تلقي نماذج التزكية حتى الثلاثاء المقبل من أعضاء المجلس.

وتنص المادة «142» من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح «20» من أعضاء مجلس النواب، والمادة «108» من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.

يذكر أنّ رئيس الجمهورية أصدر قرار جمهوريا بانعقاد دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب الأحد المقبل الموافق الأول من أكتوبر.