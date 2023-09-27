رئيس «نقل النواب» يوقع على نموذج تزكيه ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

وقع النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على استمارة تزكيه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر عقدها 10 ديسمبر.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذ العديد من المشروعات القومية، وأخذ على عاتقة مسؤلية كاملة وحقق طفرة غير مسبوقة، وإنجازات تتطلب عصورا لتحقيقها.

مناشدة المصريين في المشاركة بالانتخابات

وتابع: «الإنجازات تحققت في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، لذا فالرئيس يحظى بتأييد وشعبية كبيرة، من أجل استكمال خريطة الطريق».

وناشد المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة، لأن الرئيس السيسي رجل أفعال، والمرحلة المقبلة سيحصد المصريين ثمارها، ويشعرون بما تحقق من إنجازات ورؤية مصر 2030.