رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رئيس «نقل النواب» يوقع على نموذج تزكيه ترشح الرئيس السيسي للانتخابات

كتب:

محمد يوسف
02:36 م | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
النائب علاء عابد

النائب علاء عابد

وقع النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، على استمارة تزكيه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر عقدها 10 ديسمبر. 

وأضاف في تصريحات صحفية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نفذ العديد من المشروعات القومية، وأخذ على عاتقة مسؤلية كاملة وحقق طفرة غير مسبوقة، وإنجازات تتطلب عصورا لتحقيقها.

مناشدة المصريين في المشاركة بالانتخابات 

وتابع: «الإنجازات تحققت في مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية، لذا فالرئيس يحظى بتأييد وشعبية كبيرة، من أجل استكمال خريطة الطريق».

وناشد المصريين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية بكثافة، لأن الرئيس السيسي رجل أفعال، والمرحلة المقبلة سيحصد المصريين ثمارها، ويشعرون بما تحقق من إنجازات ورؤية مصر 2030. 

 

اقرأ المزيد:

النائب علاء عابد يثمن دور الهيئة الوطنية للانتخابات ويدعو المواطنين للمشاركة

علاء عابد: الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية المقبلة يضمن الشفافية

علاء عابد: توجيهات الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور تواكب الظروف الاقتصادية

علاء عابد: لقاءات الرئيس السيسي على هامش مجموعة العشرين تستهدف تعزيز التعاون

النائب علاء عابد: الرئيس السيسي أرسى قواعد التعددية الحزبية في مصر

النائب علاء عابد: انضمام مصر لـ«بريكس» نجاح جديد للدولة بقيادة الرئيس

النائب علاء عابد: انضمام مصر لمجموعة «بريكس» خطوة مهمة لدعم الاقتصاد

النائب علاء عابد يثمن العفو الرئاسي عن دفعة جديدة من المحبوسين