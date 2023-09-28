نشوب حريق في مشتل بمنشأة القناطر بالجيزة 

اندلع حريق داخل مشتل في منشأة القناطر دون إصابات أو وفيات، وجرى إخماد الحريق تحت إشراف اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والعقيد ياسر يسري وكيل الإدارة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى النقيب يوسف عبدالعاطي من قوة شرطة الحماية المدنية، بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مشتل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبيّن أنّ المشتل 10 أفدنة مكون من فيلا وأرض وأشجار زينة ومزروعات، والحريق على مساحة 20 مترا من المشتل بسبب مرور الضغط العالي أعلى المزروعات وخروج شرز منها أدى إلى اشتعال الحريق.

وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.