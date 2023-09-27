«الداخلية العراقية»: إعلان نتائج التحقيق في حريق الحمدانية خلال 72 ساعة

ترأس وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم، اجتماع اللجنة التحقيقية في حادث حريق الحمدانية في محافظة نينوى، التي جرى تشكيلها بأمر من القائد العام للقوات المسلحة، للوقوف على ملابسات حادث قضاء الحمدانية.

القبض على 14 متهما

وكشف وزير الداخلية العراقي، عن أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على 14 متهماً، من بينهم 10 عمال وصاحب القاعة، و3 متورطين بإشعال الألعاب النارية خلال الحادث الذي أودى بحياة 94 شخص وأكثر من 100 مصاب.

وشدد «الشمري» على ضرورة تنظيم حملة كبرى لإغلاق جميع الأماكن التي تفتقر إلى إجراءات السلامة في جميع محافظات البلاد.

900 شخص داخل قاعة الحمدانية

وقال المركز الإعلامي لوزارة الداخلية، في بيان رسمي نشر عبر صفحتها على «فيس بوك»، إن نتائج التحقيق في حادث حريق الحمدانية في نينوى بالعراق، سوف تعلن خلال 72 ساعة، إذ سيجري عرضها على رئيس الوزراء، لمحاسبة المقصرين.

أضاف البيان، أن المؤشرات الأولية للتحقيق أظهرت أن قاعة العرس لم تتوافر بها شروط الأمان والسلامة، موضحًا أن عدد المدعوين بداخلها كان نحو 900 شخص تعرضوا للحادث.