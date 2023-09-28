إنفوجراف.. خطوات استخراج شهادة تحركات «أون لاين»

تقدم وزارة الداخلية، العديد من الخدمات الإلكترونية للمواطنين، بهدف تجنب الازدحام وتوفير الوقت والجهد فضلًا عن تلقي الخدمات بكل يسر، وبينها استخراج شهادة تحركات «أون لاين».

خطوات استخراج شهادة تحركات «أون لاين»

الدخول على الموقع الخاص بوزارة الداخلية. إنشاء حساب جديد وملء طلب شهادة التحركات بالبيانات الشخصية. الدخول على خانة الخدمات الإلكترونية. ملء طلب شهادة التحركات ودفع الرسوم، وتحديد موعد استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة.

ويستغرق استخراج شهادة التحركات إلكترونيًا 3 أيام، ويمكن استلامها سواء من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسيَّة أو إلكترونيًا