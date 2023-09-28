عبدالفتاح الطاروطي: «نزول الرئيس السيسي من المنصة لتكريمي تاج على رأسي»

علق الشيخ عبدالفتاح الطاروطي على تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي له في احتفالية المولد النبوي أمس، قائلا إن التكريم في القلوب أعظم وأكبر من أن أي وسام، لأن أي إنسان مهما يُكرم وليس له حب في قلوب الناس لم يحصل على أي شيء في الدنيا.

وأضاف «الطاروطي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «وجدت كل المعاني الإنسانية الأخلاقية الفاضلة في شخصية هذا الزعيم الإنسان الذي يملك قلبا طيبا وحنان الأب وبساطة الإنسان المصري الذي يحب أفراد شعبه، ويريد أن يكونوا نماذج يفتخر بها أمام العالم».

العالم يرى إنجازات مصر

وتابع الشيخ: «هذا الرجل يأخذ بأيدينا كي يرى العالم إنجازاتنا في الشخصيات السامية الراقية المتميزة المتفردة، والرئيس السيسي قائد فخور بأبنائه وشعبه، وفي الإسماعيلية قال لا يمكن لأمة أن تضيع وفيها مثل هذا الشباب الواعي الصاعد الذي ينتظره مستقبلا مشرقا».

تكريم الرئيس السيسي للطاروطي

وواصل: «كان لديّ مشكلة كبيرة في مراسم التكريم، وهي كيف أصعد بكرسي متحرك، هل سيحملوني بالكرسي؟ أم سأصعد بعكاز وأنا غير قادر على الوقوف على قدمي؟! ولكن مدير مكتب الرئيس عبدالفتاح السيسي قال لي اطمئن، الرئيس سينزل لك، فقلت هذا كثير عليّ، أنا لا أستطيع تحمل هذا الشرف الكبير، فقد حدث نفس الأمر مع الشيخ أحمد عمر هاشم لكبر سنه وقيمته العلمية، ولكني أقل من أن ينزل لي الرئيس السيسي، وقلت لرئيس الجمهورية إن نزوله لتكريمي تاج على رأسي ووسام على صدري».