«إحنا بنحبك وتستاهل كل خير».. عبدالفتاح الطاروطي يكشف ما قاله الرئيس السيسي له أثناء تكريمه

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، أحد المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، في احتفالية المولد النبوي الشريف، إنه سعيد جدا بهذا التكريم لأن كل إنسان مجتهد يسعى دائما إلى الوصول إلى التكريم، إذ إن التكريم يشعر كل إنسان بقيمة عطائه، وما قدمه في رحلته القرآنية والدعوية.

تكريم عظيم

وأضاف الطاروطي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، مقدمة برنامج مساء dmc، على قناة dmc: «أحمد الله على أن هذا التكريم تحقق اليوم بشكل أعظم مما كنت أتمنى وأتوقع، وبخاصة في ظل ظروفي الخاصة حين تعرضت لسقوط وكُسر ساقي، وكان التكريم من الرئيس السيسي بهذا الشكل الأبوي وفيه كل الأخلاقيات والإنسانيات الحنونة التي لم أكن أتوقعها».

تفاصيل الحديث الذي دار بينه وبين الرئيس

وتابع الشيخ: «عندما نزل الرئيس السيسي من منصة التكريم قلت له خطوات معاليك ونزولك من منصة التكريم وسام على صدري، وقال لي لا يا شيخ عبدالفتاح نحن نحبك وأنت تستاهل كل خير، حينها أحسست بأني حصلت على مقابل في كلمة واحدة، وذلك للـ48 سنة قراءة كنت قارئا ومحكما ومعلما للقرآن في مختلف المجالات، بمعهد الطاروطي لإعداد القراء والمبتهلين واستخراج أجيال حافظة للقرآن».

وأوضح: «وامتدّ الحديث وقلت له إن هناك رسالة أريد إبلاغها لحضرتك، وقلت له أقول لك ما قاله القرآن، فاصبر كما صبر أولو العزمِ من الرسل، وهذه رسالة تأييد وتثبيت ودعم معنوي من شعب يعرف قيمة المجهود الذي بُذل في السنوات الماضية، وأعيش الحياة بحلوها ومرها ولا يمكن أن نتوقف في منتصف الطريق ولابد من أن نكمل الرسالة حتى نجني ثمار الإنجازات في المستقبل».