لاعب المؤسسة العسكرية الرياضية يتأهل لأوليمبياد باريس 2024

نجح اللاعب عبد اللطيف محمد منيع، لاعب نادي طلائع الجيش في التأهل لأوليمبياد باريس 2024، بعد تحقيقه المركز الثالث وإحراز الميدالية البرونزية، عقب مشاركته ضمن قوام المنتخب القومي للمصارعة الرومانية، في بطولة العالم للمصارعة التي أقيمت فعالياتها بمدينة بلجراد بدولة صربيا.

وشارك المنتخب القومي للمصارعة الرومانية، بـ11 لاعبًا ولاعبة، منهم 9 لاعبين ولاعبات من قوام أندية المؤسسات العسكرية الرياضية، وبهذا الإنجاز أصبح عدد المتأهلين رسميًا لأوليمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية، 5 لاعبين.

وقدمت القيادة العامة للقوات المسلحة، التهنئة للاعب عبد اللطيف محمد منيع، بهذا الإنجاز الذي يعد نموذجًا مشرفاً للشباب المصري وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين.

يأتي هذا الإنجاز في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على توفير كافة الإمكانات وتهيئة المناخ الملائم لإعداد كوادر رياضية بالمؤسسات العسكرية الرياضية من خيرة أبناء الشعب المصري، لرفع العلم المصري خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية والعالمية والدولية.