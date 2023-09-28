أحد المكرمين في «تفوق جامعات مصر»: تكريم الرئيس أعظم تقدير لمجهودي

قال يوسف أحمد زكريا، الأول على قطاع التربية الرياضية والحاصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف، وأحد المكرمين من الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية «تفوق جامعات مصر»، إن تكريم الرئيس أعظم شهادة تقدير لكل مجهود.

تكريم يدعو للفخر

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي ولمياء حمدين، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «التكريم شيء يدعو للفخر، والرئيس السيسي أب لكل الشباب قبل أن يكون رئيس جمهورية، شعرت بالفخر ووجهت له كلمات شكر وهو قال لي إنه فخور بي».

تفاصيل تكريم الرئيس السيسي

وتابع أحد المكرمين من الرئيس السيسي: «عندما صعدت إلى مكان التكريم وقلت له إنه خير قائد، وسألني عن كليتي وقلت له إنني أدرس في كلية التربية الرياضية، قال لي أنا فخور بك، والتقطنا صورة ثم ذهبت إلى مكاني المخصص، هذا التكريم مميز وحدث لأول مرة في تاريخ مصر، وأحمد الله على أنني شرفت أهلي وكلية التربية الرياضية بجامعة الإسكندرية».