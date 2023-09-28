لليوم الرابع.. زحام المواطنين بكفر الشيخ لتحرير توكيلات ترشح السيسي للانتخابات

توافد المواطنون في محافظة كفر الشيخ، لليوم الرابع على التوالي، على مقار ومكاتب الشهر العقاري، لتحرير وتوثيق توكيلات الدعم للترشح للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخوض الانتخابات الرئاسية 2024.

توافد المواطنين مع بداية اليوم الخميس

وقال المستشار القانوني محمد الأجرود، المحامي بالنقض، وأمين حزب حماة الوطن في محافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ «الوطن»، اليوم توافد المئات من المواطنين، وأعضاء من بعض الأحزاب السياسية المؤيدة لترشح الرئيس السيسي، إلى مقار الشهر العقاري المخصصة بالمحافظة لاستخراج وتوثيق توكيلات الدعم، موضحًا: «لدينا دين في رقبتنا بما تشهده مصر من أمن وأمان حاليًا، ولولا تضحياته لحماية مصر من الأعداء بالداخل، والخارج، ما كنا ننعم الأمان حاليًا».

عناوين مكاتب الشهر العقاري في كفر الشيخ

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، أعلنت تخصيص 8 مكاتب ومقار للشهر العقاري في كفر الشيخ، لاستخراج توكيلات الدعم لمرشحي الرئاسة من عام 2024، والتي ضمت مكاتب الحامول، وبلطيم، والرياض، وغرب ضواحي كفر الشيخ ، وشرق كفر الشيخ، ومطوبس، والجرايدة في مركز بيلا، ومكتب الشهر العقاري في مدينة دسوق.