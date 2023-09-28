لليوم الرابع.. توافد المواطنين بالدقهلية لتحرير توكيلات ترشح السيسي للانتخابات

شهد مكتب الشهر العقاري في منطقة المجزر بمدينة المنصورة، لليوم الرابع على التوالي زحاما وتوافد عدد كبير من المواطنين لتحرير توكيلات تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لانتخابات الرئاسة 2024.

الدفع بعدد من سيارات الشرطة لتأمين المواطنين

وتواجد رجال الشرطة في أرجاء المكان لتأمين المواطنين أثناء وجودهم في مكاتب الشهر العقاري حرصا على أمنهم وسلامتهم نتيجة التكدس والزحام الشديد الذي تشهده المكاتب، وتم تحديد مواعيد للأحزاب بداية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة الرابعة عصرا، كما صدر قرار من وزارة العدل بمد العمل بمكاتب التوثيق حتى الساعة التاسعة مساء.

أماكن مكاتب التوثيق بالشهر العقاري بالمنصورة

وفقا للهيئة الوطنية للانتخابات يوجد 3 فروع لمكاتب التوثيق بمحافظة الدقهلية المكلفة بالتأكيدات لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 وهي مكتب العقاري في منطقة المجزر بالمنصورة، ومكتب توثيق طلخا، ومكتب ضواحي المنصورة بمنية سندوب.