رغم الإجازة.. إقبال كبير على تحرير توكيلات دعم مرشحي الرئاسة بالإسكندرية

شهدت مكاتب الشهر العقاري في محافظة الإسكندرية استمرار إقبال المواطنين لتحرير توكيلات مرشحي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك على الرغم من تزامن اليوم مع إجازة المولد النبوي.

ورصدت «الوطن» حضور كبير خلال اليوم على المقرات السبعة في الإسكندرية المحددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي جرى توزيعهم حسب الكثافة السكانية، ورغم إجازة المولد النبوي، حيث جرى تخصيص 5 مقرات شرق ووسط الإسكندرية كونهما الأعلى كثافة سكانية بينما جرى تخصيص مقرين في برج العرب والعامرية غربا.

«حماة وطن» بالإسكندرية: مستمرون في دعم الرئيس السيسي

وقال محمد الجمسي، رئيس قطاع المنتزة بحزب حماة الوطن، إنهم واصلوا تقديم التوكيلات على الرغم من تزامن اليوم مع إجازة المولد النبوي، لافتاً إلى وجود الكثير في مكتب توثيق المنتزه الذين توافدوا من أجل عمل توكيلات انتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح في الفترة المقبلة.

وأضاف الجمسي في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد كبير من أبناء الحزب تواجدوا بالإضافة إلى المواطنين كون الحزب يدعم ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة، مشيراً إلى تشجيعهم المواطنين على صنع التوكيلات.

من جهته عبر عبد الحميد منصور، أحد شباب الإسكندرية، عن حرصه على التواجد اليوم رغم إجازته لكونها فرصته الوحيدة لعدم وجود التزامات العمل لديه، مشيرًا إلى أن عمل المكاتب خلال الإجازات أمر مهم.