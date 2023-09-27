«س و ج».. كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج

ينتظر المصريين في الخارج، بداية الجدول الزمني المعلن عنه من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن الانتخابات الرئاسية 2024، لذا تستعرض «الوطن» كل ما يريد المصريين بالخارج معرفته فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية ومواعيدها الرسمية، في شكل السؤال والجواب.

كيف يتم عمل توكيل لمرشحي الرئاسة؟

لعمل توكيل لمرشحي الرئاسة يجب اتباع الخطوات التالية:

1- التوجه إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية.

2- طلب التوكيل المعد لهذا الغرض.

3- يتحقق موظف السفارة من شخصية المواطن من خلال جواز السفر.

4- تحديد اسم من يؤيده من راغبي الترشح.

5- يُوقع الشخص على النموذج سواء بخط يده أو ببصمة إبهامه.

متى تبدأ الحملة الانتخابية للمصريين ومتى تنتهي؟

تبدأ الحملة الانتخابية بالتزامن مع إعلان القائمة النهائية لمرشحي الرئاسة ورموزهم وتحديداً في يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر المقبل، وتنتهي يوم في تمام الساعة 12 صباحاً من خلال التوقيت المحلي لأي دولة، في يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر المقبل.

متى تبدأ الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج؟

من المقرر رسمياً أن تبدأ انتخابات المصريين في الخارج يوم الجمعة الموافق 1 من شهر ديسمبر المقبل، ولمدة 3 أيام.

ما هي مواعيد الاقتراع على مدار الـ 3 أيام؟

تفتح اللجان الانتخابية أبوابها منذ الساعة 9 صباحاً وتستمر حتى الساعة 9 مساء، وذلك بالتوقيت المحلي للدولة.

وما هو آخر موعد للانتخابات الرئاسية؟

تنتهي عملية الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج في يوم الأحد الموافق 3 من شهر ديسمبر المقبل.