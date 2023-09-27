4 لجان طبية لإجراء الفحوصات المطلوبة لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024

يعتبر توقيع الكشف الطبي، أحد القواعد والإجراءات التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، التي يجب أن يلتزم بها كل المرشحين على منصب رئيس الجمهورية للانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي أعلنت الهيئة انطلاقها.

وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات، إن توقيع الكشف الطبي على المرشحين على منصب الرئاسة، يكون من خلال عدد من الفحوصات، بينها فحوصات بدنية، وكذلك فحوصات ذهنية، وهي الفحوصات التي يقوم بها طالب الترشح بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

4 لجان لإجراء الكشف الطبي

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان التي تقوم بهذه الفحوصات الطبية على طالبي الترشح على منصب الرئاسة، وقالت إنها مقسمة إلى 4 لجان رئيسية، وهي:

- لجنة الأمراض العصبية وأمراض المخ والأعصاب

- لجنة أمراض الباطنة وأمراض قلب

- لجنة الجراحة

- لجنة الرمد

إعداد تقرير طبي

وبعد إجراء طالب الترشح للفحوصات الطبية التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابا، تقوم بعد ذلك الإدراة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، بإعداد تقرير طبي، بنتيجة هذا الكشف، سواء الكشف البدني، أو الكشف الذهني، على طالب الترشح، بحيث يتضمن هذا التقرير بيانا يوضح إذا كان طالب الترشح مصابا بأي مرض من شأنه أن يؤثر على أداء مهامه كرئيس للجمهورية.

جدير بالذكر، أن الاثنين الماضي، الموافق 25 سبتمبر من عام 2023، كانت الهئية الوطنية للانتخابات، قد أعلنت، في مؤتمر رسمي، الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024، كما أعلنت الضوابط والقواعد المنظمة لهذه العملية، وحددت الفترة من 5 أكتوبر القادم، وحتى 14 من الشهر نفسه، لتلقي طلبات الترشح على منصب الرئاسة في الانتخابات الرئاسية 2024.