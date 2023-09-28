7 معلومات عن تدشين أول غواصة محلية الصنع في تايوان (فيديو)

أعلنت تايوان تدشين أول غواصة محلية الصنع، في خطوة تأتي بعد سنوات من إعلان مشروع بناء الغواصات محليا لتحديث قدرات قواتها المسلحة، بالتزامن مع تصاعد وتيرة الصراع مع جاراتها الصين حول محاولات استعادة السيطرة على الجزيرة، بحسب وكالة «رويترز».

ماذا نعرف عن غواصة تايوان محلية الصنع؟

- أطلقت رئيسة تايوان برنامجا لبناء غواصات على أراضي تايوان في 2016.

- بناء الغواصات تهدف إلى إنتاج أسطول من 8 سفن.

- بدأ بناء السفينة الأولى من ضمن برنامج بناء الغواصات محلية الصنع في تايوان عام 2020 من قبل شركة «سي إس بي سي».

- تبلغ تكلفة بناء الغواصة الواحدة 1.5 مليار دولار، ويتراوح وزنها بين 2500 إلى 3000 طن.

- تزويد الغواصة بأنظمة قتالية وطوربيدات، تنتجها شركة الدفاع الأمريكية «لوكهيد مارتن».

- اعتمدت تايوان في تطوير الغواصة على خبرات وتكنولوجيا من عدة دول أجنبية.

- تخطط تايوان في نشر غواصتين محليتي الصنع على الأقل بحلول 2027.