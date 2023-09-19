بوادر أزمة في الآفق.. احتجاز سفينة صيد صينية في جزيرة تايوان

احتجزت السلطات التايوانية، سفينة صيد صينية بدعوى دخولها مياه الجزيرة بشكل غير قانوني، وقالت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، إن طاقم السفينة تجاهل عددًا من التحذيرات التي أطلقها خفر السواحل قبل احتجاز السفينة، في بوادر أزمة تلو في الأفق بين الجانبين.

وكانت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة،أعلنت على لسان رئيسها مارك ميلي، إن بلادها تريد حلا سلميا للوضع بين الصين وتايوان، مضيفا في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إلى أن في حال حدوث هجوم من جانب «بكي» على «تايبيه»، فإن «واشنطن» ستكون قادرة على صده.

موسكو: تقارب مواقف روسيا والصين بشأن إجراءات واشنطن على الساحة الدولية

قال وزيرا خارجية روسيا سيرجي لافروف والصيني، «وانج يي»، إن مواقف البلدين يتشابهان، بشأن التصرفات الأمريكية على الساحة الدولية التي هي بطبيعتها مناهضة لروسيا ومعادية للصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وزار وزير الخارجية الصيني، «وانج يي»، أمس الاثنين، لإجراء محادثات أمنية، وتستمر الزيارة حتى 21 سبتمبر الجاري، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن الوزيران، أشارا خلال لقاء الوزيران في «موسكو»، إلى تقارب المواقف فيما يتعلق بالإجراءات الأمريكية على الساحة الدولية، بما فيها تلك ذات الطبيعة المناهضة لروسيا ومعاداة الصين.

لقاء الوزيران عقد بطريقة تتسم بالثقة

وأضافت وزارة الخارجية الروسية، أن «يي»، أبلغ الوزير الروسي، عن محادثاته مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان.وأبلغ وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، نظيره الصيني بنتائج زيارة زعيم كوريا الشمالية، «كيم جونج أون» إلى روسيا.

وفي وقت سابق، أشارت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إلى تحسن في العلاقات مع «بكين»، فيما اعترف منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، خلال مؤتمر صحفي، بعدم تحديد أي موعد للمفاوضات بين الرئيسين جو بايدن ونظيره الصيني، «شي جين بينج».

كيربي: «بكين» لم توافق على عودة الحوار العسكري مع «واشنطن»

ونفى جون كيربي، سعي أي طرف إلى النزاع، مضيفا أن بايدن، على قناعة بأن من المهم الحفاظ على الشعور بضرورة الحوار، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد منسق الاتصالات الاستراتيجية، أن الصين لم توافق على عودة الحوار العسكري مع الولايات المتحدة.