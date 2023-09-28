وزير التعليم يهنئ الطلاب وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد 2023-2024

بدأ قبل قليل، المؤتمر الصحفي للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان تفاصيل الاستعداد للعام الدراسي الجديد المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل، بحضور المهندس يسري عبد الله، مساعد الوزير لهيئة الأبنية التعليمية والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

مؤتمر وزير التربية والتعليم اليوم

وهنأ وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأولياء الأمور بالعام الدراسي الجديد 2023/2024، كما هنأ الطلاب وأسرة التربية والتعليم بمناسبة المولد النبوي الشريف، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، لاهتمامه بملف تطوير التعليم لأنه مستقبل البلد.