وزير التعليم يعلن التفاصيل الكاملة للعام الدراسي الجديد اليوم

يعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس 28 سبتمبر، مؤتمراً صحفياً بهيئة الأبنية التعليمية، للإعلان عن التفاصيل الكاملة للاستعدادات للعام الدراسي الجديد والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لانضباط العملية التعليمية بالمدارس.

وزير التعليم يعلن تفاصيل الدراسة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم عقد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدراسة 2023، المقرر أن تبدأ يوم السبت 30 سبتمبر للصفوف الأولي وفقا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمنع التكدس ولاستقبال الطلاب الجدد.

استعدادات الدراسة

ووجهت وزارة التربية والتعليم، تعليمات مهمة بشأن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023-2024 :-

- وضع خطة لدخول الطلاب المدارس لعدم حدوث تكدس.

- توجيه الطلاب نحو الاستفادة من القنوات التعليمية مدرستا «1.2.3» في تحصيل المناهج الدراسية الخاصة بهم وتفعيل استخدام السبورات الذكية لجميع المدارس.

- مكافحة ظاهرة الدروس الخصوصية والاهتمام بتشجيع بمجموعات والاعلان عنها وتحديد الجداول وأسماء المعلمين.

-ضرورة التوعية للطلاب بشكل دائم علي وسائل الأمن والسلامة وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء وخاصة عند هطول الأمطار وعدم شراء الأطعمة من البائعة الجائلين مع غلق أبواب المدرسة أثناء اليوم الدراسي.

- الاهتمام بالفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم وتقديم الدعم النفسي اللزم لهم والعمل على توفير أماكن مناسبة لهم تقع في الأدوار الأرضية حفاظاً على سلامتهم.