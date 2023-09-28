17 قرارا مرتقبا في مؤتمر وزير التعليم اليوم.. بينها «سد عجز المعلمين»

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرا صحفيا بعد قليل، لإعلان التفاصيل الكاملة للاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023-204، المقرر أن ينطلق السبت 30 سبتمبر وفقا للخريطة الزمنية للدراسة المعتمدة رسميا.

ومن المقرر أن يعلن وزير التربية والتعليم، تفاصيل العام الدراسي الجديد، كما يلي.

1. تحديد أول يوم في العام الدراسي الجديد للصفوف الأولى.

2. حسن استقبال الطلاب والاحتفال بهم في أول يوم دراسي، واستقبال مديري المدارس لأولياء الأمور بمواعيد محددة، لمتابعة انتظام أبنائهم الطلاب فى المدرسة.

3. حظر تحصيل أي مبالغ مالية تحت أي مسمى من الطلاب أو أولياء أمورهم.

4. الاهتمام بالشكل العام والحضاري للمدارس والنظافة داخلها وخارجها وزراعة الأشجار.

5. غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية، والالتزام بتحية العلم.

6. إتاحة مواد تعليمية وتدريبية للمناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، وشرح وأسئلة واختبارات وروابط الفيديوهات تعليمية عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

7. تحميل بنوك الأسئلة على موقع الوزارة لتدريب الطالب على الأسئلة المختلفة وقياس قدراته التحصيلية.

8. الانتهاء من صيانة المدارس واستبعاد المدارس التي بها خلل.

9. تنفيذ لائحة الانضباط المدرسي وإرسالها إلى المحافظين لمتابعة تطبيقها، علما بأنّ مدخل لائحة الانضباط وقائي وعلاجي أكثر منه عقابي.

10. تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية، وبما يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية، كما أنّه جزء من دور الوزارة التربوي.

11. سد عجز المعلمين من خلال عرض دروس القنوات التعليمية والتي يقدمها أكفأ المعلمين على مستوى الجمهورية خلال فترات المشاهدة إضافة إلى العمل بالحصة.

12. تنفيذ يوم النشاط الرياضي والثقافي والفني بكل المدارس على مستوى الجمهورية.

13. قرب الانتهاء من تطوير مناهج المرحلة الإعدادية.

14. وضع 22 إشارة جديدة خاصة بالطلاب الصم وضعاف السمع فى كتاب «القيم واحترام الآخر» الأكثر تكرارا في الكتب الدراسية.

15. وضع لوحات استرشادية للإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم وضعاف السمع على جميع مدارس الجمهورية.

16. تدريب الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين على التربية الإيجابية بما يتوافق مع استراتيجية بناء الإنسان التي أطلقتها الدولة المصرية وجزء من دورنا التربوي.

17. إعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات والمديريات التعليمية للمدارس.