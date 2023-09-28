«حماة الوطن» بالقليوبية: فتح كل مقراتنا لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات

عقد حزب حماة الوطن بالقليوبية موتمرًا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، بمشاركة الدكتور أحمد العطيفي أمين التنظيم بالحزب، والدكتور أحمد يوسف رزق أمين الحزب.

مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة

يأتي هذا المؤتمر في إطار حملة الحزب، وفي إطار تنفيذاً للبيان الذي أصدره الحزب في يوليو الماضي بعد اجتماع المكتب التنفيذي، والذي قرر فيه مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، وتسخير كافة الأمكانيات والجهود والعناصر البشرية اللازمة للحملة الانتخابية، وفتح جميع مقراته على مستوي الجمهورية للحملة الانتخابية، ودعوة جميع المواطنين المصريين للاصطفاف خلف القيادة السياسية، لاستكمال ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه الحكم.

السيسي حقق طفرة في البلاد

وأكد الدكتور أحمد العطيفي أمين تنظيم حزب، حماه الوطن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاع رغم الصعاب والأزمات العالمية المتتالية أن يحدث طفرة في العديد من المجالات الطبية والتعليمية والتصنيعية.

وأكد العطيفي -خلال كلمته بالمؤتمر- أن الدولة استطاعت من خلال حملاتها الطبية القضاء على العديد من الأمراض مثل فيروس سي، بالإضافة للحملات المقدمة للأطفال للقضاء على السمنة والتقزم، وغيرها من الأمراض التي تعد تحديا يواجه جيل جديد مسئول عن مستقبل البلاد، فضلا عن مبادرة حياة كريمة والتي تعد مشروع القرن الجديد الذي يؤسس للجمهورية الجديدة، لما له من تأثير إيجابي على 60 مليون مواطن مصري.

وأوضح العطيفي الأسباب التي تؤكد ضرورة تجديد البيعة والثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي استطاع خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات عديدة يلمسها المواطنون، مذكرا الحضور بما قبل 2013 وما مر به المواطنون بشكل شخصي وعلى المستوى الجماعي ومعربا عن استعداده للتضحية بكل لحظة من وقته وكل جهد مهما قل ومهما كبر من أجل الحفاظ على استقرار تلك البلد وتكملة مسيرة التنمية وأمل الريادة متمثلا ذلك في التفاف جميع أعضاء وكوادر وقيادات الحزب المنتشرة في كل ربوع الجمهورية في دعم القيادة السياسية لتحقيق ذلك.

وأعلن العطيفي، جاهزية كافة أمانات الحزب بالمحافظات على مستوى الجمهورية، استعدادا للاستحقاق الرئاسي المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمرات التي عقدها خلال زياراته تهدف لتقديم رسائل توعوية للمواطنين بشأن الاستحقاق الانتخابي، وكذلك توضيح التحديات والمعوقات التي تواجه الدولة المصرية.

وقال العطيفي: «نحن واثقون من قواعدنا الحزبية في محافظات الجمهورية، مؤكدا أنه تم إبلاغ القواعد الحزبية بالخطة الاستراتيجية المركزية التي وضعها الحزب من خلال أمناء المحافظات»، موضحًا: «ساعة العمل دقت، ويجب العمل على قدم وساق استعدادا للاستحقاق الانتخابي تحت قيادة القائد والمعلم مؤسسة سلاح الصاعقة الفريق جلال الهريدي رئيس حزب حماة الوطن، وجهود اللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، وتعليمات اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمنة القومي بمجلس الشيوخ وعضو البرلمان العربي.

وأكد العطيفي، أن المسئولية الوطنية تلزم الجميع بالوقوف خلف الرئيس من أجل استكمال بناء الجمهورية الجديدة من خلال تنمية حقيقية في كافة المجالات.

ولفت إلى أن الرئيس قدم الدعم اللوجيستي لتمكين الشباب والمرأة، وكذلك دعم ذوي الهمم، وجميع فئات الشعب.