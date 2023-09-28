مديرية الشباب والرياضة في البحيرة تنظم لقاء لاكتشاف مواهب النشء

نفذت مديرية الشباب والرياضة الإدارة العامة لتنمية النشء بمحافظة البحيرة لقاءً رياضيًا في الألعاب الفردية لجميع مراكز شباب القرى والمدن، باستاد دمنهور ومركز شباب مدينة دمنهور.

استهدف اللقاء تنمية المواهب الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وشغل أوقات الفراغ وتقييم مستوى أداء فرق الهوايات الرياضية في الألعاب المختلفة، لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الرياضية.

تفعيل دور الرياضة في البحيرة

ومن جهتها أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن ممارسة الرياضة تساعد في بناء النشء، وتفعيل دورهم في المجتمع بالإضافة إلى أن ممارسة الرياضة بشكل يومي تساعد علي تقوية العضلات وتنشيط الدورة الدموية، كما أنها تعمل على تحسين صحة الجهاز التنفسي للحصول على جسم رشيق وقوي.

تنمية قدرات الشباب

وأكد الدكتور إبراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة على أهمية تنفيذ مثل هذه اللقاءات والتي تستهدف تنمية مهارات وقدرات النشء بمراكز الشباب على المستوى الرياضي.