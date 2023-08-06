متحدث «الشباب والرياضة»: تطبيق العمل من المنزل في 27 مديرية دون مشكلات

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، شكل مجموعة عمل من الوزارة، وتم تحديد غرفة لمتابعة أول يوم عمل للعاملين من البيت، والتواصل مع جميع مديريات الشباب والرياضة.

لا توجد أي مشكلة

أضاف «الشاذلي» خلال مداخلة ببرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامى عمرو خليل، على قناة cbc، أن 8 آلاف إلى 9 آلاف موظف بـ27 مديرية، و370 إدارة فرعية، عملوا من المنزل، لافتا إلى أنه لا يوجد أى مشكلات تذكر، وكان التواصل أون لاين.

تفاصيل تخفيف التيار الكهربائي

تابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أنه لا يوجد توقف فى أى شيء، وسار العمل بشكل منتظم، وآليات التواصل كانت جيدة، موضحا أنه جرى تخفيف الإضاءة، وتشغيل تكييفات بمراكز الشباب، وفتح تكييفات الصالات المغطاة، قبل بدء العمل مباشرة وغلقها بعد الانتهاء مباشرة.