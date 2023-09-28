عبد الحكيم جمال عبد الناصر أمام ضريح والده: أؤيد ترشح السيسي للرئاسة

أكد المهندس عبدالحكيم جمال عبدالناصر نجل الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة لاستكمال مسيرة الإنجازات التي بدأها منذ 9 سنوات.

نجل جمال عبد الناصر: أدعم الرئيس السيسي

وقال عبدالحكيم جمال عبدالناصر في تصريحاته لـ«الوطن»، إنه يدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تشهدها بالبلاد خلال السنوات الماضية، المتمثلة في مشروعات البنية التحتية والمشروعات التنموية والخدمية وتعزيز دور مصر الإقليمي.

وتابع عبدالحكيم جمال عبدالناصر: «الرئيس السيسي استطاع أن يضع خطة محكمة للقضاء على فيروس سي الذي عانى منه المصريون لسنوات كثيرة، وحقق إنجازات كثيرة في ملفات عدة».

وأضاف نجل الرئيس الراحل، أن كل نظام حكم له سلبيات لكن يجب ألا تطغى على الإيجابيات، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه من إنجازات في عهد الرئيس السيسي كان كبيرا ويستحق الإشادة والدعم.

جاء ذلك على هامش إحياء الذكرى 53 لوفاة الزعيم جمال عبدالناصر، الذي أقامته الأسرة بمقر الضريح بمنطقة كبري القبة، وشهد إقبالا من المواطنين المصريين والعرب اللذين حضروا ليعربوا عن خالص حبهم للزعيم الراحل.