الاستعلام عن فاتورة الكهرباء في شركة مصر الوسطى 2023.. خطوات بسيطة

يحرص الكثير من المواطنين على دفع فاتورة الكهرباء الخاصة بهم فور صدورها، تجنبًا لتراكم الفواتير والتعرض لدفع غرامة مالية أو إزالة عداد الكهرباء الخاص بالوحدة السكنية، ما يجعلهم يحرصون على الاستعلام عن قاتورة الكهرباء من خلال الموقع الخاص بشركة مصر الوسطى.

وتتيح شركة مصر الوسطى للكهرباء، للمواطنين فرصة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونيا من خلال الموقع، دون الذهاب إلى مقر الشركة، وجاءت الخطوات كالتالي:

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى سبتمبر 2023

1- يختار الراغب في الاستعلام، القطاع التابع له (القطاع هو المحافظة التي تتواجد بها منزله أو نشاطه).

2- يختار العميل الفرع التابع له، وهو مكتوب على يمين فاتورة الكهرباء من أعلى (الفرع هو المدينة أو المركز التي يتواجد بها منزله أو نشاطه).

3- بعد ذلك، يكتب رقم الاشتراك المكون من 10 أرقام.

إظهار آخر فاتورة كهرباء

4- وبعدها يضغط العميل على أمر إظهار الفاتورة، وسوف تظهر لك آخر فاتورة كهرباء وفاتورتين سابقتين يمكن استعراضها بالسهم يمينًا للفاتورة السابقة والرجوع للفاتورة الأخيرة بالضغط على السهم شمالًا.

5- إذا لم تظهر لك فاتورة، حاول التأكد من إدخال الفرع صحيح و كذلك رقم الاشتراك كما هو موضح سابقاً من الفاتورة الأخيرة أو الفواتير السابقة وحاول كتابتها مرة أخرى.

6- وبعدها يمكن للعميل أن يستعلم من جديد .