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رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد.. 6 خطوات سريعة

كتب:

إسراء عبد العزيز
02:10 م | الإثنين 11 سبتمبر 2023
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد

أتاحت شركة توزيع الكهرباء بجنوب القاهرة، طريقة بسيطة للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد للمشتركين، وذلك عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك».

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد، وقيمة الاستهلاك للفاتورة الشهرية بعد الدخول على الرابط التالي من هنا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد 

تبدأ أولى الخطوات بزيارة موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

اختيار منصة الدفع الإلكتروني.

إدخال رقم الهاتف.

اختيار الشركة التابع لها العميل في المحافظات.

إدخال الاسم ورقم العداد المكون من 10 أرقام.

إجراء عملية الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء، من خلال الضغط على زر الاستعلام عن الفواتير.

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