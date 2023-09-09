خطوة بخطوة.. طريقة دفع فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

كشفت شركة توزيع الكهرباء جنوب القاهرة، التابعة للشركة القابضة للكهرباء والطاقة المتجددة، طريقة دفع فاتورة الكهرباء لعملائها، إذ يرغب العملاء في معرفة الآليات التي يجب اتباعها، لتسديدها.

وخلال السطور التالية نستعرض طرق الاستعلام ودفع فاتورة الكهرباء شمال القاهرة، وذلك في إطار الخدمات التي يقدمها «الوطن» للمواطنين.

دفع فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

ويمكن للمشترك دفع فاتورة الكهرباء، عبر الموقع الإلكتروني من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- لسداد فاتورة الكهرباء بالفيزا، يجب على المشترك الدخول على موقع الشركة القابضة للكهرباء الإلكتروني من هنا.

2- الضغط على خانة دفع الفاتورة.

3- يقوم المشترك بإدخال رقم الهاتف المحمول الخاص بصاحب عداد الكهرباء.

4- يقوم المشترك بكتابة بيانات العداد بدقة، وكود السداد الإلكتروني المدون على إيصال الكهرباء.

5- الضغط على الدفع بواسطة فوري.

خطوات للاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة

الخطوة الأولى للاستعلام عن فاتورة الكهرباء جنوب القاهرة، الدخول للمنصة الموحدة لجميع خدمات الكهرباء.

الخطوة الثانية اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

الخطوة الثالثة يسجل المشترك الدخول أو إنشاء حساب جديد.

الخطوة الرابعة إدخال البيانات وتحديد شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

الخطوة الخامسة يتم إدخال رقم كود المنطقة الخاص بالعقار أو الوحدة السكنية.

الخطوة السادسة إدخال رقم الحساب الموجود على فاتورة الكهرباء.

الخطوة السابعة اختيار أيقونة الاستعلام عن الفواتير.

الخطوة الثامنة ظهور قيمة الفاتورة المطالب سدادها.

وتأتي خدمات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لتقديم التسهيلات والتيسيرات المختلفة للمواطنين، ضمن توجيهات الرئيس السيسي لتحقيق رؤية مصر 2030.