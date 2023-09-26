تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم.. بالعملة المحلية

يقدم البنك الأهلي المصري، عددًا كبيرًا من الشهادات الادخارية من بينها بالعملة المحلية، بدوريات صرف متنوعة ومدد مختلفة، ونرصد في السطور التالية تفاصيل أسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم، بحسب جدول أسعار العائد لشهر سبتمبر 2023، في الموقع الرسمي للبنك.

وبالنسبة لأسعار فائدة شهادات البنك الأهلي اليوم هي متنوعة سواء البلاتينية بالعائد الثابت أو المتغير أو المتدرج.

الشهادة البلاتينية

- مدة الشهادة البلاتينية 3 سنوات.

- الحد الأدنى 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد ثابت طوال المدة.

- العائد 19%سنويًا، يصرف شهريًا.

الشهادة البلاتينية بعائد المتدرج

- العائد 22% السنة الأولى و18% السنة الثانية و16% السنة الثالثة.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- المدة 3 سنوات.

الشهادة البلاتينية بعائد المتغير

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

- العائد متغير مرتبط بسعر الإيداع من البنك المركزي بزيادة 0.25%، أي هو حاليًا 19.5% يصرف ربع سنويًا.

الشهادة الخماسية

- مدة الشهادة الخماسية 5 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد 12.25%.

أمان المصريين

- تكون فئة الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.

- الحد الأقصى 2500 جنيه.

- سعر العائد 13%.

- مدة 3 سنوات.