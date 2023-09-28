وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور: لن نجازف بتغيير منظومة الثانوية العامة

قال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة لن تجازف بتغيير منظومة الثانوية العامة، مشيرا إلى أنها ستعقد حوارا مجتمعيا، وأنّ نظام الثانوية العامة يحكمه قانون ومن ثم يحتاج إلى تغيير ووقت ومن ثم سيكون التغيير من بداية المرحلة الثانوية وليست الصف الثالث الثانوي.

مؤتمر وزير التربية والتعليم

وتحدث الوزير عن امتحانات الشهادة الإعدادية موضحًا أنّها متروكة للمحافظين، وهذه سلطتهم، فالمحافظ الذي يرغب في تطبيق نظام البوكليت له مطلق الحرية، ومن لا يرغب لا يطبقه مشيرًا إلى أنّ الهدف منع الغش والتسريب الامتحانات.

وطالب وزير التعليم المديريات بإعلان طريقة الامتحانات في الأسبوع الأول من بدء العام الدراسي الجديد؛ لتحقيق الشفافية والنزاهة الكاملة.