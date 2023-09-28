وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة 2024 ستكون مثل العام الماضي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ هناك 25 مليون طالب بالعام الدراسي الجديد ولابد من الاستثمار فيه، كما طمأن طلاب الثانوية العامة، قائلا: «امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون مثل العام الماضي، حتى يستعد الطلاب».

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة نسخة من العام الماضي

وأوضح أنّ الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لتحقيق العدالة، خاصة ما يتعلق بالتحويلات بين المدارس، كما أن الأسئلة ستكون مثل العام الماضي، موضحًا أن تطوير الثانوية العامة سيكون من خلال حوار وطني مجتمعي ومؤتمر قومي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي: «لن نفاجئ الطلاب بأي تطوير».

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن تطوير الثانوية العامة من حيث المناهج لابد من أن يكون فيه ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وليس الحفظ والتلقين، بل مناهج تساعد على بناء الشخصية وسيتم إعادة النظر فيها.