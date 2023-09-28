إنجازات الكهرباء في 9 سنوات.. تركيب 15 مليون عداد مسبوق الدفع

حقق الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه فترة حكمه للبلاد، العديد من الإنجازات على مختلف الأصعدة، إذ تسلم مهام رئاسة الجمهورية لأول مرة في 8 يونيو 2014، وسعى لإعادة الوطن لمسار الإصلاح والبناء، خاصة في محال الكهرباء والطاقة المتجددة.

213 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات لتوزيع الكهرباء

وتعد العدادت الذكية ومسبوقة الدفع من أبرز إنجازات قطاع الكهرباء، إذ جرى تركيب 213 ألف عداد ذكي في نطاق 6 شركات لتوزيع كهرباء، والمشروع يهدف لاستبدال جميع العدادات القديمة في شبكة الكهرباء بعدادات ذكية.

ويجرى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات المتعلقة بهذه العدادات خلال الـ10 سنوات المقبلة، إذ جرى تركيب ما يقرب من 15 مليون عداد مسبوق الدفع في شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، وتستهدف هذه الجهود تحقيق تحسين في نظام القراءة والفوترة للعدادات، وتعزيز فعالية استخدام الطاقة وتحسين خدمات التوزيع للمستخدمين.

توفير في استهلاك الكهرباء

ومن المتوقع أن يجرى تحسين إدارة الطاقة وتحقيق توفير في استهلاك الكهرباء، إضافة إلى تقديم خيارات دفع مرنة ومريحة للمستخدمين، ويعكس هذا المشروع التزام الحكومة بتحقيق التحول الرقمي في قطاع الكهرباء وتعزيز الكفاءة والاستدامة في النظام الكهربائي.