موعد ومكان صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة نجاح سلام

أعلنت أسرة الفنانة نجاح سلام، والتي رحلت منذ قليل عن عمر يناهز 92 عاما، أنه يجرى تشييع صلاة الجنازة غدا الجمعة بعد صلاة الجمعة، بمسجد الخاشقجي.

وتدفن الفنانة نجاح سلام وتدفن في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة في بيروت.

من هي الفنانة نجاح سلام؟

ولدت الفنانة نجاح سلام 1931 في لبنان، وقدمت العديد من الأعمال الفنية مع بداية مشوارها في فترة الخمسينيات، وسبق لها الزواج من الفنان اللبناني محمد سلمان، وأنجبت منه ابنتيها سمر وريم حتى وقع الانفصال بينهما.

ومن أبرز أغنياتها الوطنية: «يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، برهوم حاكينا، ساعدوا الإسعاف».