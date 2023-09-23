اقتراب انتهاء تصوير فيلم «ليه تعيشها لوحدك».. من إنتاج الفنانة بشرى

أوشك صناع فيلم «ليه تعيشها لوحدك»، على انتهاء تصوير جميع مشاهد العمل خلال الأيام القادمة، بحسب منتجة الفيلم الفنانة بشرى، إذ أكدت أنه يتبقى يومان أو ثلاثة للانتهاء من التصوير، دون أن تكشف عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي، وذلك خلال لقاء إذاعي لها.

أبطال فيلم ليه تعيشها لوحدك

فيلم «ليه تعيشها لوحدك» الذي بدأ التحضير له في شهر يوليو الماضي، يقود بطولته كل من خالد الصاوي، شريف منير، سلمى أبو ضيف، محمد رضوان، مؤمن نور، تأليف أحمد عبدالعزيز، إخراج حسام الجوهري، إنتاج بشرى شركة Iproduction.

الفيلم من إنتاج الفنانة بشرى

وتشارك الفنانة بشرى في فيلم «ليه تعيشها لوحدك» بالإنتاج فقط دون التمثيل، عكس فيلم أولاد حريم كريم الذي شاركت فيه بالدورين معًا (منتجة وممثلة)، وهو من بطولة مصطفى قمر وبسمة وداليا البحيري وعلا غانم، تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.

فيلم اجتماعي رومانسي

وتدور قصة «ليه تعيشها لوحدك» في إطار اجتماعي رومانسي، ووصفته «بشرى» بأنه من نوعية أفلام المهرجانات، وتأكيدها أن الشخصيات التي ستظهر في الفيلم ستكون بمثابة مفاجأة خصوصًا الشخصية التي يجسدها خالد الصاوي ستكون مختلفة.