رئيس مدينة مرسى مطروح: تطهير وتعقيم المدارس استعدادا للعام الدراسي

أعلن عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، تعقيم وتطهير المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد، بالتنسيق مع الإدارة التعليمية، لاستقبال الطلاب والطالبات في بيئة صحية ونظيفة في المدارس.

حملات للنظافة العامة حول المدارس

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، اليوم، استمرار الحملات المكبرة للنظافة العامة حول المدارس من خلال جهاز النظافة والعاملين بالأحياء، ضمن استعدادات المدينة للعام الدراسي الجديد، ورفع كافة المخلفات، لضمان ظهورها بالشكل اللائق في أول يوم دراسي.

تقليم الأشجار في المدارس

وأكد رئيس مدينة مرسي مطروح، في بيان، استمرار عمل إدارة التشجير بمجلس المدينة في تقليم وتذهيب الأشجار بالمدارس ضمن خطة التجميل قبل انطلاق ماراثون الدراسة الأسبوع المقبل، بالتنسيق مع عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، ضمن تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وفقًا للخطة الموضوعة للعام الدراسي الجديد.

وجه رئيس مدينة مرسى مطروح بكثيف أعمال التطهير والتعقيم في أماكن تكدس المواطنين بالأسواق ومكاتب البريد والسنترال، ورش المبيدات بسيارات الضباب في الفترة المسائية بالأحياء والشوارع والعزب ومقالب القمامة للقضاء على الحشرات والأوبئة حفاظًا على الصحة العامة، بالتنسيق مع الطب الوقائي ومكافحة الأمراض المعدية بمديرية الصحة، لتطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمواقف بنطاق المدينة وذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف أعمال التطهير والتعقيم والنظافة العامة والتجميل والتشجير بالمدارس قبل انطلاق العام الدراسي.