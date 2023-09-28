قصة آخر عمل فني شاركت فيه الراحلة نجاح سلام.. ضيف شرف بـ«الشيطان»

مسيرة فنية قصيرة في عالم التمثيل، لكنها مهمة في تاريخ الفنانة نجاح سلام الفني، التي رحلت عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 92 عامًا.

أخر أعمال الفنانة نجاح سلام

يعتبر فيلم «سر الهاربة» عام 1963 آخر أعمال الفنانة نجاح سلام، إذ جسدت في دور «محاسن»، والفيلم من تأليف حسن رشاد، وإخراج حسام الدين مصطفى، ويشارك في بطولة العمل سعاد حسني، وشكري سرحان، وكمال الشناوي، وثريا فخري.

ضيفة شرف في الأفلام

وشاركت كضيفة شرف من خلال فيلم «أنت عمري» من تأليف محمد سلمان، وإخراج جورج قاعي، وقدمته عام 1964، وشارك في بطولته كلا من عبد السلام النابلسي، إحسان صادق، جاكلين، زمردة، وقد قام المخرج محمد سلمان بإخراج الاستعراضات التي تم تنفيذها في الفيلم.

كما شاركت أيضا خلال فيلم «الشيطان»، الذي تم تقديمه عام 1969، مع المخرج محمد سلمان، وشاركت بالفيلم كضيفة شرف، والعمل من بطولة فريد شوقي، وشمس البارودي، وأشرف عبدالغفور.