نائب حزب المؤتمر: الرئيس السيسي يولي العلم مكانة خاصة لبناء الإنسان المصري

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولي العلم مكانة خاصة، متابعًا أن القيادة السياسية حريصة على بناء الإنسان المصري، حيث تستثمر الدولة في العقول البشرية، وهو رهان الرئيس السيسي على المصريين الذين لديهم هوية وإمكانيات كبيرة للتعبير عن هذه العقول.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيانه، إلى أن الدولة تهتم بشكل خاص باكتشاف المواهب، ولعل احتفالية الرئيس السيسي بيوم تفوق جامعات مصر وحفل أوائل الخريجين، تأكيدًا على أن الدولة تستثمر في العقول، وبالطبع التعليم والثقافة من أهم ما تستثمر فيه الدولة المصرية بعد 2014، وبفضل هذه الرؤية، جرى تمكين الشباب والبحث عن هذه العقول الذكية في كل ربوع الجمهورية.

اهتمام الرئيس السيسي بالتعليم

وأكد «غنيم» أنّ تطوير المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية والاهتمام بالمُعلم، سياسة واضحة من قبل الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، لدعم رؤية الدولة نحو بناء الإنسان المصري وتعزيز مكانة العلم والعلماء بشكل خاص، مؤكدا أن القيادة السياسية فطنت إلى أن المعلم هو أساس منظومة التعليم، وبالتالي فإن منظومة اختبار المعلم وتدريبه تؤكد اهتمام الدولة بالمعلم واحترامه وبناء الإنسان المصري، وهي رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الجمهورية الجديدة.

غنيم: العلم هو مقياس تقدم الأمم

وأكد الخبير الاقتصادي، إلى أن العلم هو مقياس تقدم الأمم، ويُقاس تقدم الأمم بمدى مكانة البحث العلمي والعلماء بها، ولهذا تولي الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامًا خاصًا بمكانة العلماء والعلم والبحث العلمي، وتمكين الشباب بصفة خاصة خلال الفترة المقبلة.