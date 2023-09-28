تبكي بالدموع.. أول تصريح من ابنة نجاح سلام بعد رحيلها: ماما عشقت مصر

رحلت الفنانة نجاح سلام، اليوم، عن عمر يناهز 92 عاما، صاحبة أشهر أغنية وطنية عشقها الشعب المصري بأجمعه، والتي لم تترك مناسبة وطنية إلا وتكون حاضرة فيها على مدار عقود من الزمن، إذ ينسجم المستمع مع صوتها في حالة من الحماس الشديد، مرددا كلماتها الرائعة «يا أغلى أسمي في الوجود».

وخبر الوفاة المحزن أعلنته ابنتها سمر سلمان العطيفي، التي كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وانتهي المشوار يا عروبة.. ماما في رحاب الله».

ابنة نجاح سلام: ماما ماتت على حب مصر

وقالت ابنة نجاح سلام، باكية في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن والدتها ماتت على حب مصر، وأنها كانت تحب أن يكتب عنها، ويذكر اسمها في الإعلام المصري، مؤكدة أن والدتها «قدمت لمصر الكثير».

وأضافت سمر: «محدش يتخيل مصر كانت بالنسبة لماما إيه»، لافتة إلى أنها حاليا في مصر، وتجهز أمتعتها الآن، استعدادا للتوجه إلى المطار خلال ساعتين، لحضور مراسم دفن وعزاء والدتها الراحلة في لبنان.

وتابعت بكلمات مرتبكة غلبتها الدموع: «أنا في مصر وماما في بيروت، أنا نازلة دلوقتي، بجهز نفسي وراحة المطار».

أين تدفن نجاح سلام؟

يذكر أن نجاح سلام ولدت يوم 13 مارس 1931، وهي مغنية وممثلة لبنانية مصرية، وجدها عبد الرحمن سلام مفتي لبنان، اشتهرت أعانيها في كل ربوع الوطن العربي، وعرفت بأدائها للأغاني الوطنية والابتهالات الدينية.

ومن المقرر تشييع صلاة الجنازة غدا، بعد صلاة الجمعة، بمسجد الخاشقجي، لتدفن الفنانة الراحلة، في مقابر الأوقاف الإسلامية الجديدة في بيروت.