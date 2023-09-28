مواطنون من أمام الشهر العقاري بقنا: ندعم الرئيس السيسي لاهتمامه بالصعيد

شهدت مكاتب الشهر العقاري المخصصة لعمل توكيلات الترشح للانتخابات الرئاسية بمحافظة قنا إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين، لتحرير توكيلات لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية أخرى.

وفي مجمع خدمات قرية المراشدة في مركز الوقف شهد مكتب الشهر العقاري إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين لعمل توكيلات ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

«قاعود»: ندعم «السيسي» لأنه اهتم بالصعيد

وفي مكتب الشهر العقاري في فرشوط، هناك زحمًا وإقبال كبير من قبل المواطنين لعمل توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي، لليوم الرابع على التوالي.

وقال علي قاعود، عمدة قرية الحاج سلام في فرشوط، إن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، لأنه لا يوجد مرشح رجل غيره لاستكمال الجمهورية الجديدة.

وقال المهندس، محمود عزت، أحد المواطنين الذين حرروا توكيل لدعم الرئيس عبد السيسي، أكد: «الناس جاية ترد الجميل للرئيس عبدالفتاح السيسي لإكمال مسيرة الإنجازات خلال 10 سنوات، يكفي اهتمامه بأهل الصعيد من خلال كم هائل من المشروعات الخدمية التي كانت حلمًا وأصبحت حقيقة. كنا قد شهدت مكاتب الشهر العقاري في مركز دشنا وغيرها من المكاتب إقبالًا كبيرًا من قبل المواطنين».