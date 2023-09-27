الحسيني: وصول قيمة جوائز برنامج «Gen-Z» إلى 100 مليون بعد دعم «المتحدة»

سلَّط الإعلامي يوسف الحسيني، الضوء على توجيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه برنامج ومبادرة «Gen-Z»، وذلك خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، والمذاع على شاشة القناة الأولى المصرية.

«المتحدة» نفذت برنامجا يدعم المبتكرين ورواد الأعمال من طلاب الجامعات

وقال «الحسيني»، إنَّ الشركة المتحدة كانت قد قررت تنفيذ برنامج يدعم المبتكرين ورواد الأعمال من طلاب الجامعات، ليتم تخصيص 50 مليون جنيه إضافية للبرنامج المهتم بالبحث العلمي وريادة الأعمال، لتصبح قيمة الجوائز 100 مليون جنيه.

الحسيني: يا بخت ولادنا باهتمام البلد بهم

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، أننا كنا كجيل بحاجة لمثل هذه البرامج المشجعة: «يا بخت أولادنا بمثل هذه الجوائز والجهود واهتمام البلد بهم، بل وحتى شركات تهتم بالجيل الجديد وتطويره ودعمه.. والمواهب الفنية والرياضية والعلمية بكل القطاعات والمجالات، وذلك من خلال عدة برامج ومشروعات تشارك بها المتحدة للإعلام».