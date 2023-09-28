ختام الدورة 13 من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي الليلة

يحتضن مسرح قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، في السابعة من مساء اليوم حفل ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي، في دورته الـ13، ويتضمن برنامج الحفل أوبريت للمهرجان وتكريم للوفود المشاركة ولجنة التحكيم واللجان المنظمة للمهرجان ويختتم الحفل بأعلان النتائج وتوزيع الجوائز.

جاء ذلك بعدما انطلقت فعاليات المهرجان منذ قرابة أسبوع وبالتحديد في يوم الجمعة الماضية 22 سبتمبر، وتم افتتاح الدورة الثالثة عشرة لمهرجان الإسكندرية بمكتبتها، وذلك بحضور عدد من الفنانين، وعلى رأسهم الفنان أحمد رزق الذي تحمل الدورة اسمه، وكانوا بينهم الفنان حمدي الميرغني والفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان، والفنان إسلام وسوف مدير المهرجان، وأحمد صيام وعارفة عبد الرسول والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور أبو الحسن سلام، والدكتور جمال ياقوت، والملحن كريم عرفة، ولفيف من الفنانين ومحبي المسرح.

11 دولة تشارك في الدورة

يشارك في المهرجان 14 عرضًا مسرحيًا من 11 دولة، وتم اختيار ثلاث عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية في المهرجان هذا العام، بالإضافة إلى عروض من مختلف الدول العربية والأوروبية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة. وقد اختارت اللجنة العروض التي ستشارك في المهرجان من «مصر وفلسطين - إسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة».

كما شهد المهرجان عددًا من ورش التدريب التي أقيمت خلال تلك الفترة بمدربين أجانب نظرًا لثقل المواهب الفنية.