حظك اليوم برج الثور الجمعة 29-9-2023 مهنيا وعاطفيا

دائما يسعى مواليد برج الثور للوصول إلى أهدافهم، فتجدهم مشاهير في مجالهم، ولعل أبرزهم أنوشكا شارما، والفنان أحمد زاهر، ومصطفى شعبان، عبير صبري، ماجدة الصباحي، شريف منير، أحمد آدم، نانسي عجرم، هشام ماجد، والداعية عمر عبد الكافي، فضلا عن بطل سلسلة أفلام سوبر مان، هنري كافيل، والممثلة العالمية كيت بلانشيت، وجيسكا ألبا، وكيرستين دانست، والممثل الهندي فارون دهاوان.

ويستعرض «الوطن» حظك اليوم لمواليد برج الثور الجمعة 29-9-2023 على صعيد الحياة العاطفية والحياة العملية في التقرير التالي، وفقا لما جاء بالموقع المختص بخبراء علم الفلك.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تجنب العصبية أو أن يضعك فيها أحد وقلل منها اليوم قدر الإمكان مولود برج الثور، حتى وإن كانت فى محلها، لا تتسرع فى رد فعل تندم عليها فيما بعد، اجعل تعاملاتك مع زملائك هادئة وبدون قلق أو توتر، حتى تزيد حالة الود والتفاهم بينكم.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

عاطفيا تستطيع اليوم الجمعة أن تكتشف الكثير من الموضوعات والأمور التى يجب التحدث فيها مع شريك حياتك، إذ يطالبك الفلك بمحاولة أن تقرب وجهات النظر بينكما لكى تزيد المودة والمحبة، كما أن هناك الكثير من التفاصيل التى يجب أن تركز فيها مع حبيبك لكى يشعر باهتمامك به.

حظك اليوم برج الثور صحيا

وأخيرا الشأن الصحي يطالبك بتجنب تناول المشروبات المنبهة مثل الشاى والقهوة خاصة فى الساعات القليلة التى تسبق النوم، حتى لا تصاب بالأرق والنوم المتقطع، ولكى تتمتع بحياة صحية أفضل، وفق حظك اليوم برج الثور.