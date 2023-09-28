مصادر: انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء خلال أيام

موعد انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء، من أكثر الأمور التي تشغل المواطنين، حيث ذكرت وزارة الكهرباء في وقت سابق، أنّ موعد انتهاء تخفيف الأحمال متوقف على الخطة المعلنة، والمتوقع انتهائها بانتهاء فصل الصيف.

انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء خلال أيام

ووفقًا لمصادر مسؤولة، فإنّ انتهاء تخفيف أحمال الكهرباء سيكون خلال أيام، حتى عودة الشبكة القومية للعمل المنتظم وفقًا لطبيعتها، وللجداول الزمنية المعلنة في المحافظات المختلفة.

خطة تخفيف الأحمال

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف خلال شهر يوليو الماضي، عن خطة الدولة لـ تخفيف الأحمال، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة.