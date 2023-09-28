قطاع الكهرباء في عهد الرئيس السيسي.. قدرة فائقة ونموذج عالمي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى حكم البلاد بتطوير قطاع الكهرباء بما يدعم خطة التنمية الشاملة في جميع القطاعات، ومواصلة الارتقاء بجودة الخدمة الكهربائية، وتعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وذلك لتحقيق الاستفادة الاقتصادية المتبادلة.

مجال الربط الكهربائي مع دول الجوار

ومن أبرز الإنجازات التي تمت خلال 9 سنوات تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، والذي يهدف إلى تسهيل تبادل الطاقة بين البلدين بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات، ومن المخطط الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع في 2025.

تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان

وجرى بالفعل تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط بين مصر والسودان، وتحقيق قدرة نقل تبلغ 80 ميجاوات، والإعداد حاليا للمرحلة الثانية التي تهدف إلى رفع القدرة المنقولة إلى 240 و300 ميجاوات، وذلك بتركيب أجهزة معوضات القدرة في الجانب السوداني.

كما يجرى العمل على زيادة قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتبادل الطاقة بين البلدين، ففي عام 2022 عقدت العديد من الاجتماعات المشتركة لمناقشة الربط الكهربائي بين مصر واليونان.

وذلك في إطار مذكرات التفاهم التي جرى توقيعها بين الجانبين، وتشهد هذه المبادرة اهتمامًا مشتركًا من مصر وجميع الأطراف المعنية بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الطاقة المستدامة.