في عهد السيسي.. 9 سنوات من الإنجازات العالمية في الكهرباء والطاقة

منذ عام 2014، شهدت مصر تحولًا ملحوظًا في قطاع الكهرباء، وحققت البلاد إنجازات كبيرة واستثنائية عندما تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، من بينها توفير الكهرباء بشكل دائم وموثوق للمواطنين، وفي القطاع الصناعي، وضخ استثمارات تجاوزت الـ 189 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية وزيادة القدرة التوليدية، وذلك بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.

إنتاج 30 جيجاوات في 6 سنوات

ومنذ أن بدأت جهود لتطوير قطاع الكهرباء، في مصر عام 2014، جرى إطلاق مشروعات كبرى لزيادة القدرة التوليدية للكهرباء وتحديث البنية التحتية، ووصلت الزيادة لإنتاجية الكهرباء لـ30 جيجاوات في 6 سنوات فقط.

أبرز المعلومات عن إنجازات مجال الكهرباء والطاقة

وجاءت أبرز المعلومات عن إنجازات مجال الكهرباء والطاقة كالآتي:

- ساهم التوسع في زيادة القدرات الكهربية في تلبية احتياجات المتزايدة للطاقة وضمان توفير الكهرباء.

- وتضمنت القدرة الكهربائية المضافة، 31 وحدة إنتاج طاقة كهربائية بالإضافة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية التي تم إنجازها بإجمالي قدرات تصل إلى حوالي 30 جيجاوات ما يعادل 14 ضعف قدرة السد العالي ليصبح إجمالي قدرات التوليد الموجودة بالشبكة حوالي 59 جيجاوات من 75 وحدة توليد.

28 ألف ميجاوات إضافة لـ شبكة الكهرباء

- ومن ضمن أبرز إنجازات مجال الكهرباء إضافة ما يزيد عن 28 ألف ميجاوات إلى شبكة الكهرباء وهو معدل ضخم من القدرات خلال الـ9 سنوات الماضية.

بالإضافة لتعزيز الاستدامة بقطاع الكهرباء عن طريق تطبيق تقنيات الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشروعات من الرياح والطاقة الشمسية، لتوليد الكهرباء، وبناء مزارع رياح كبيرة في غرب النوبارية، ورأس غارب وتنفيذ محطة كهروضوئية عملاقة في بنبان.