«القابضة للكهرباء» عن خطة تخفيف الأحمال: لن تستمر طويلا

أفادت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بأن خطة تخفيف الأحمال ليست مستمرة، معتذرة لعملائها عن أي أضرار وعوائق واجهتهم خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه جارِ العمل على استقرار التيار بشكل كامل.

رد القابضة للكهرباء على موعد نهاية تخفيف الأحمال

وردت القابضة للكهرباء، على تعليق لأحد المتابعين عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بشأن خطة تخفيف الأحمال، قائلة: «نعتذر عن أي صعوبات تواجهكم، الوضع الحالي لن يستمر، ونؤكد أنه جاري العمل على استقرار التيار بشكل كامل، شكرا لتفهمك».

رئيس الوزراء وإعلان خطة تخفيف الأحمال

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن في شهر يوليو الماضي عن اتباع الدولة لنهج تخفيف الأحمال، وهذا بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، موضحا أن تخفيف الأحمال بسبب ارتفاع معدلات درجات الحرارة الشديد، وزيادة استهلاك الطاقة الكهربائية بصورة كبيرة، وهو ما انعكس أيضا على زيادة حجم استهلاك الغاز المستخدم في انتاج الكهرباء.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن تخفيف الأحمال يأتي بالتناوب على المناطق المختلفة، مؤكدا آنذاك أن ارتفاع درجات الحرارة هو الذي أحدث هذه التأثيرات الكبيرة، مشددا على أهمية الاستمرار في تنفيذ قرارات وتوجيخات الحكومة من أجل ترشيد الاستهلاك من الكهرباء بوجه عام.