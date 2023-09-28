جوائز «مجسم لحصان جامح» ضمن مسابقة جمال الخيول العربية بالشرقية

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مهرجان الشرقية للخيول العربية، يُعد فرصة رائعة للاستمتاع بمشاهدة الخيول العربية الأصيلة المشاركة في مسابقتي الجمال والأدب، التي تعد من أجمل وأمهر الخيول في مصر، تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة من أشهر الحكام في مصر.

تسليم جوائز مجسم لحصان جامح

وكان محافظ الشرقية أناب الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ لتسليم الجوائز «مجسم لحصان جامح»، للفائزين في مسابقة جمال الخيول التي بدأت اليوم، بمشاركة 108 حصان عربي من جنسيات «السعودية - المغرب - الكويت - قطر - ألمانيا»، بالإضافة إلى المشاركين من القبائل والعواقل المصرية.

تسليم مجموعات المشاركة في مسابقة جمال إناث الخيول

وأعلنت لجنة التحكيم النتائج النهائية للمجموعات المشاركة في مسابقة جمال إناث الخيول العربية على النحو التالي:

- المجموعة الأولى مهرات عمرها أقل من سنة، فازت المهرة غزل سبحة بالمركز الأول، وجاءت المهرة فريدة ساندرا بالمركز الثاني، وفازت المهرة كاميليا آل داود بالمركز الثالث، وفازت أفراح الصافنات بالمركز الرابع، وجاءت المهرة مليكا آل نوادر دره بالمركز الخامس.

والمجموعة الأولى «أ»، مهرات عمر سنة جاءت المهرة نبوية رباب في المركز الأول، وجاءت المهرة نديره رباب في المركز الثاني، وفازت المهرة تالين ديفا العبد بالمركز الثالث، وفازت المهرة مليكة النجيب بالمركز الرابع وفازت المهرة تمارا آل فريد بالمركز الخامس.

والمجموعة الأولى «ب»، فازت المهرة هاميس آل نجيب بالمركز الأول، والمهرة «إن تي كي مايس»، بالمركز الثاني، والمهرة عايدة آل شعت بالمركز الثالث، والمهرة سكر آل علوي بالمركز الرابع، وجاءت المهرة صافية خديجة في المركز الخامس.

وفي المجموعة الثانية «مهرات عمر سنتين»، فازت المهرة غزل تميم بالمركز الأول، والمهرة سميرة رباب بالمركز الثاني، والمهرة قمر سبحة بالمركز الثالث، والمهرة كنوز عبير بالمركز الرابع، وجاءت المهرة إن تي كي زوزو في المركز الخامس.

والمجموعة الثالثة «مهرات عمر 3 سنوات»، فازت المهرة بركة درة بالمركز الأول، والمهرة ريانة الصياد بالمركز الثاني، والمهرة منار تهاني بالمركز الثالث، والمهرة إنساتا نور الإسلام بالمركز الرابع، وجاءت المهرة مزيانة الهرميل بالمركز الخامس.